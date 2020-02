Após tropeçar em casa, o Coritiba volta a campo neste domingo (2), às 16h, contra o Londrina, no estádio do Café, pela quinta rodada do Estadual. Será o primeiro jogo fora do Couto Pereira na temporada, já que nas quatro primeiras rodadas a equipe disputou três jogos no Couto Pereira e o clássico na Vila Capanema.

O técnico Eduardo Barroca adotou os quatro jogos iniciais como uma extensão da pré-temporada e testou 22 atletas. A ideia do treinador era utilizar o que considera o time titular do Coxa contra o Londrina, conforme declarou após o duelo com o Operário. Entretanto, o Coxa decidiu poupar atletas.

O zagueiro Rhodolfo, o volante Matheus Sales e os atacantes Rafinha e Robson não viajaram. Os meias Ruy e Iago Dias, entretanto, aparecem como novidades entre os relacionados.

A base do time está formada, mas com dúvidas no gol e ataque. Alex Muralha deve ser o escolhido para a meta coxa-branca, enquanto Wilson fica no banco de reservas. No ataque, o recém-contratado Sassá ainda não está 100% fisicamente e Igor Jesus tende a ser mantido como centroavante.

Vale lembrar que Barroca teve baixas ao longo de janeiro com lesões: o zagueiro Nathan Ribeiro (fratura no tornozelo esquerdo), os volantes Nathan Silva (fratura na mão direita) e Matheus Galdezani (torção no tornozelo), além dos meias Giovanni (fratura parcial no tendão de aquiles) e Gabriel (lesão no adutor).

O Coritiba tem oito pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Paranaense.

Transmissão

Será possível assistir a partida pela plataforma DAZN. A assinatura para conferir a competição custa R$ 19,90, mas o primeiro mês é grátis. Você também pode acompanhar a partida pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 5ª RODADA

LONDRINA X CORITIBA

Londrina

Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Lucas Costa (William Correia) e Igor Miranda; Anderson Carvalho, Pedro Cacho e Danilo; Marcelinho, Júnior Pirambu (Matheus Olavo) e Uelber. Técnico: Alemão

Coritiba:

Alex Muralha (Wilson); Lucas Ramon, Sabino, Rodolfo Filemon e William Matheus; Matheus Bueno, Renê Jr e Thiago Lopes; Welissol, Sassá e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Estádio do Café, em Londrina

Horário: 16h

Árbitro: Adriano Milczvski

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Flavio Augusto Alves

