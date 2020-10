O volante Leandro Donizete, 38 anos, ex-Coritiba, é o novo reforço do Londrina para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Além do experiente atleta, o Tubarão também confirmou o volante Jardel e o meia-atacante Celsinho, que já passaram pelo clube.

Leandro Donizete não joga uma partida oficial desde 2018, quando lesionou o joelho atuando pelo América-MG. No início desta temporada, o volante vinha treinando com o Araucária, clube da segunda divisão paranaense.

Revelado pela Ferroviária-SP, Leandro Donizete vestiu a camisa do Coxa entre as temporadas de 2008 e 2011. No Verdão, o volante foi tricampeão paranaense e campeão da Série B de 2010.

Na sequência, o jogador se transferiu para o Atlético-MG e levantou três títulos estaduais, a taça da Libertadores de 2013, a Recopa e a Copa do Brasil do ano seguinte. Leandro Donizete ainda vestiu a camisa do Santos e do Coelho.

O Londrina é o terceiro colocado no grupo B da Série C, com 17 pontos.

