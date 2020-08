A vitória do Coritiba, por 1 a 0, em cima do Sport, garantiu ao time a saída da zona de rebaixamento do Brasileirão. O gol de pênalti de Sabino, aos 49 minutos, deixou a equipe com seis pontos na 13ª colocação. Para a sequência, o técnico Jorginho quer contar com reforços.

Setor que vem sofrendo com baixas constantes, o meio de campo do Coritiba pode ter novidades em breve. Para este confronto, Jorginho relacionou Giovanni e Giovanni Augusto, que voltaram do departamento médico, mas apenas Augusto entrou em campo, já no segundo tempo.

Contratação de um meia é prioridade para o Coxa

“Se aparecer oportunidade de um meia que venha nos ajudar, temos que estar abertos”, destacou Jorginho, em entrevista coletiva depois do jogo no Couto Pereira.

O técnico elogiou os dois e ainda afirmou que, por muito pouco, Giovanni não foi acionado. O jogador se submeteu a uma cirurgia no tendão do tornozelo direito em janeiro deste ano e ainda não entrou em campo em 2020. Temendo pela integridade física dos atletas, considerando o ritmo intenso do Brasileirão, o técnico pensa em variar as peças da equipe sem que haja prejuízo em campo.

Técnico do Coritiba destaca dificuldade de jogos em sequência

“Já foi demonstrado que é difícil repetir o time, estamos sempre enfrentando problemas [físicos]. Por isso, seria ideal qualificar o elenco para fazermos rodízio. Jogar quarta e sábado, com tanta intensidade, desgasta muito”, finalizou Jorginho.

