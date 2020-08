Na reestreia do técnico Jorginho, o Coritiba venceu o Sport com um gol de pênalti nos instantes finais, neste domingo (30), pela sexta rodada do Brasileirão, no Couto Pereira. Com o resultado, o Coritiba chega a seis pontos, alcança a 13ª posição, e deixa a zona de rebaixamento.



Antes do jogo, as equipes respeitaram um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Levi Mulford, ícone do jornalismo esportivo e da Tribuna do Paraná, que morreu no último sábado.

Em uma tarde de calor intenso, em que os termômetros marcavam 29ºC em Curitiba, os times não demonstraram criatividade e tiveram poucas chances perigosas. Nos acréscimos do segundo tempo, entretanto, Robson sofreu pênalti do goleiro Mailson e o zagueiro Sabino fez o gol da vitória, aos 49 do segundo tempo.

No primeiro tempo, o Coxa teve a maior posse de bola, com 57% contra 43%, de acordo com o site especializado SofaScore. Porém, as oportunidades criadas foram poucas. A melhor foi aos 40 minutos, em cobrança de escanteio fechada de Patrick Vieira. A bola sobrou na área para Sabino, que cabeceou e mandou muito próximo da trave esquerda do goleiro Mailson.

Na segunda etapa, foi o Sport que teve a melhor chance de tirar o placar do zero. Aos 23 minutos, os visitantes quase marcaram em duas oportunidades em um mesmo lance. Primeiro Elton recebeu de Barcia, saiu na cara do gol, mas Wilson afastou, à queima roupa. Barcia pegou o rebote e tentou completar, mas Sabino chegou a tempo e tirou a bola quase entrando.

Sem inspiração dos dois lados na sequência, o embate parecia se encaminhar para um melancólico empate. Foi quando Robson se antecipou ao goleiro Mailson e sofreu pênalti. Coube ao zagueiro Sabino anotar o gol da vitória, já aos 49 do segundo tempo.

BRASILEIRÃO 2020

6ª Rodada

30/08/2020

CORITIBA X SPORT

Coritiba: Wilson; Patrick Vieira (Jonathan), Rhodolfo (Rodolfo Filemon), Sabino e Willian Matheus, Matheus Sales, Matheus Galdezani (Giovanni Augusto) e Luiz Henrique (Matheus Bueno); Robson, Neílton (Igor Jesus) e Sassá. Técnico: Jorginho.



Sport: Maílson; Patric, Iago Maidana, Chico e Sander (Luciano Juba); Ronaldo Henrique (Marcão), Ricardinho, Betinho e Jonatan Gomez (Lucas Mugni), Marquinhos (Leandro Barcia) e Elton (Hernane). Técnico: Jair Ventura.



Gol: Sabino, 49/2ºT

Cartões amarelos: Rodolfo Filemon (COR); Iago Maidana, Betinho, Hernane e Mailson (SPO)

Estádio: Couto Pereira

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP).

Assistentes: Marcelo Van Gasse (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua (Fifa/SP)

