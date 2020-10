O técnico Jorginho lamentou a falta de atenção do Coritiba nos minutos inicias na derrota por 2×1 para o Grêmio, pela 14ª rodada do Brasileirão. Na opinião do treinador, com a mudança de postura e as alterações feitas, faltou pouco para que o Coxa não saísse de Porto Alegre com o empate.

“Eu tinha alertado aos atletas que o Grêmio era uma equipe agressiva no começo. Infelizmente, tomamos dois gols muito rápido e isso atrapalhou todo o planejamento”, disse, em entrevista às rádios Banda B e Coxa.

Os gols foram sofridos aos dois e aos dez do primeiro tempo. Rapidamente, Jorginho mexeu na formação e ainda aos 19 da primeira etapa o novato Guilherme Biro deu lugar a Giovanni Augusto.

“Precisei fazer uma substituição rápida. Eu não gosto, é difícil, mas eu precisava tomar essa decisão para organizar nossa equipe”, explicou.

Na volta da segunda etapa, Neilton entrou no lugar de Ramón Martínez e Nathan Silva substituiu Rodolfo Filemon.

O Alviverde foi mais agressivo na volta ao gramado e marcou um gol aos 26, com Nathan Silva. Yan Sasse e Pablo Thomaz também entraram em campo.

“No segundo tempo a ideia foi ter mais posse de bola, pisando mais no campo do adversário. A equipe foi mais ofensiva, tivemos um gol e por pouco a gente não conseguiu empatar”, finalizou.

