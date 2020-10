O Coritiba encara o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), às 18h, no Allianz Parque, em um duelo fundamental para a luta contra o rebaixamento.

Um confronto que, nos últimos anos, passou a ter contornos de decisão e foram marcantes – para o bem ou para o mal – na história das duas equipes.

Relembre cinco jogos inesquecíveis entres os times:

Palmeiras 1×2 Coritiba – 21/10/98

Cleber comemora o gol da vitória sobre o Palmeiras. Foto: Reprodução/RPC

No ano de suas melhores campanhas no Campeonato Brasileiro, o Coritiba foi ao antigo Parque Antárctica e derrotou o então campeão da Copa do Brasil Palmeiras por 2×1. Sandoval abriu o placar no primeiro tempo, com um belo chute de fora da área. No segundo tempo, Alex deixou tudo igual, mas Cléber garantiu a vitória fora de casa.

Coritiba 4×1 Palmeiras – 30/08/01

Evair teve atuação de gala contra o Palmeiras em 2001. Foto: Arquivo/Grpcom

Com um show de Evair, o Coxa goleou o time paulista no Couto Pereira pelo Brasileirão daquele ano. O experiente atacante deu o passe para os dois primeiros gols e marcou os outros dois, em um duelo que o Alviverde atropelou o adversário, que descontou com Pedrinho.

Coritiba 6×0 Palmeiras – 05/05/11

Lance da goleada por 6×0 pela Copa do Brasil, em 2011. Foto: Henderson Alves/Arquivo

Talvez o confronto mais marcante para a torcida coxa-branca. Em um momento fantástico, com sequências de vitórias – inclusive chegado a 24 triunfos seguidos naquela noite -, o Coritiba encarou o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil e não teve dó. Emerson, Davi e Léo Gago marcaram no primeiro tempo. Bill, Geraldo e Anderson Aquino fecharam a contagem na etapa final.

Coritiba 1×1 Palmeiras – 11/07/12

Em 2012 o Coritiba perder o título da Copa do Brasil para o Palmeiras. Foto: Antonio More/Arquivo

Uma noite para o Coxa esquecer. Depois de perder por 2×0 no jogo de ida, o time ficou no 1×1 com o Palmeiras no Couto Pereira, na decisão da Copa do Brasil, e amargou o segundo vice-campeonato consecutivo na competição. Naquela noite de estádio lotado, Betinho fez o gol dos paulistas, enquanto Ayrton, de falta, empatou para o Alviverde, que não conseguiu um resultado melhor.

Palmeiras 0x2 Coritiba – 29/11/15

Com a vitória no Allianz Parque, Coritiba respirou aliviado em 2015. Foto: Hugo Harada/Arquivo

Na reta final do Brasileirão daquele ano, o Coritiba precisava vencer para se livrar do perigo do rebaixamento. E conseguiu. Com uma grande atuação no Allianz Parque, o Coxa ganhou por 2×0, com gols de Juan e Henrique Almeida, e praticamente confirmava a manutenção na Série A naquela partida, diante de um Palmeiras que logo depois seria campeão da Copa do Brasil.

