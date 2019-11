Apesar da atuação ruim no empate sem gols diante do Sport, na última segunda-feira, no Couto Pereira, o técnico Jorginho deve repetir pela primeira vez a escalação do Coritiba para o duelo desta sexta-feira (8), diante do Figueirense, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Ainda sem poder contar com o meia-atacante Rafinha, machucado, o treinador não tem outros problemas para o embate na capital catarinense.

Rafinha, inclusive, tem feito tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão na panturrilha sofrida na vitória sobre o Botafogo-SP, na semana passada. Vai ficar de fora dos dois próximos compromissos contra Figueirense e Brasil de Pelotas, fora de casa, podendo voltar no embate contra o Oeste, dia 16, no Couto Pereira.

Assim, o técnico Jorginho deve manter o time que empatou com o Sport, no início dessa semana. Mesmo sem ter jogado bem, o treinador culpou o cansaço e a sequência desgastante de três jogos em seis dias pela atuação abaixo da média do time coxa-branca contra os pernambucanos.

O sistema defensivo, ponto forte dos dois últimos jogos, terá novamente os zagueiros Nathan Ribeiro e Sabino. Mais compacto no meio de campo, o time coxa-branca terá os volantes Serginho e Matheus Sales no setor de contenção, e os meias Giovanni e Juan Alano na criação das jogadas.

No ataque, os atacantes Robson e Rodrigão serão os encarregados por tentar furar a defesa do Figueirense. No duelo contra o Sport, a dupla praticamente não fez nada, mas muito também pela falta de criação das jogadas. Até pelo desespero do adversário, que está na zona de rebaixamento, os dois homens de frente do Coxa deverão ter mais espaços neste duelo.

O Coritiba iniciou a concentração na quarta-feira à tarde, após o treinamento. Realizou um trabalho tático na manhã desta quinta-feira (7), no CT da Graciosa e seguiu viagem em seguida para Florianópolis. O provável time para encarar o Figueirense deve ter: Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Serginho, William Matheus, Juan Alano e Giovanni; Robson e Rodrigão.

