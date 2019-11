A passagem do lateral-esquerdo William Matheus pelo Coritiba foi marcada por altos e baixos. Contratado em 2017, o jogador viveu um pouco de tudo e, no final deste ano, quando encerra seu contrato, quer devolver o Coxa de volta para a primeira divisão. Titular absoluto com o técnico Jorginho, o atleta tem conseguido mais regularidade e tem uma pressão pessoal para conseguir o acesso à Série A de 2020.

“Para mim será um alívio muito grande, porque quando cheguei aqui o clube estava na Série A. Então se tiver de sair, saio tranquilo. Se ficar no Coritiba, estarei feliz e sem o sentimento de dívida com o torcedor‘, afirmou William Matheus.

Neste período em que ficou no Alviverde, o lateral fez um ano bom em 2017, justamente quando o time foi rebaixado, mas não repetiu a performance na temporada passada. Chegou a ser bastante vaiado em alguns jogos no Couto Pereira e, por ter um dos maiores salários do elenco, foi emprestado ao Guarani, no início deste ano, para a disputa do Campeonato Paulista.

Teve boas atuações no Bugre e, apesar do desejo de negociar o jogador justamente para ter uma economia na folha salarial, a diretoria do Coritiba decidiu reintegrar William Matheus para a disputa da Série B. Demorou para conquistar seu espaço, mas quando se firmou foi decisivo em algumas partidas.

A situação para uma possível renovação está indefinida, mas ele garantiu que o foco está somente em conseguir o acesso à primeira divisão. “Não tem nenhuma conversa e, sinceramente, não estou preocupado com isso. O que eu mais quero, com toda a certeza, é que o Coritiba suba. Depois, espero para ver o que vai acontecer”, finalizou.

