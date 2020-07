Após o presidente Jair Bolsonaro confirmar que testou positivo para o coronavírus, o presidente do Coritiba, Samir Namur, resolveu fazer novamente o exame. O dirigente e representantes de outros sete clubes se reuniram com Bolsonaro na última terça-feira (30), quando discutiram sobre a MP dos direitos de transmissão.

Por conta do curto tempo entre o contato e os sintomas, existe a chance de o presidente já estar com o Covid-19 na semana passada. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o vírus se manifesta normalmente após cinco dias da infecção, mas têm casos que pode levar até 14 dias para aparecerem os primeiros vestígios.

O mandatário coxa-branca realizou o teste ainda nesta terça-feira (7) e aguarda o resultado. O dirigente, no entanto, está sem qualquer tipo de sintoma e passa bem.

Além de Samir, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, também fará novos testes após o resultado de Bolsonaro. Já os demais presidentes ou já fizeram recentemente os exames, ou farão nos próximos dias seguindo a rotina de cada clube. A informação é do site GloboEsporte.com.

Aguinaldo Farias, presidente do Conselho Deliberativo, e Samir Namur, representaram Athletico e Coritiba na reunião. Foto: Divulgação/Palácio do Planalto

Vale lembrar que os mandatários de Ceará e Internacional já testaram positivo meses atrás. O representante do Athletico na reunião foi Aguinaldo Coelho, presidente do Conselho Deliberativo.

A preocupação maior se dá pelo fato de que no encontro, Bolsonaro estava sem máscara, como se viu nas fotos oficiais, o que aumenta a chance de propagação do vírus por conta das gotículas de saliva que podem ser propagadas no ar com a fala.

