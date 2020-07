O Coritiba confirmou na noite desta segunda-feira (6) que mais um funcionário testou positivo para Covid-19. Trata-se de um membro da comissão técnica. O Alviverde não divulgou o nome do colaborador.

Segundo o jornalista Napoleão de Almeida, da BandSports, o funcionário, que não está em qualquer grupo de risco, está internado e o caso é grave. O clube confirmou posteriormente isso à Tribuna do Paraná e garantiu que tem dado todo suporte ao profissional e familiares.

Há cerca de um mês o clube já tinha confirmado dois casos de funcionários com coronavírus. Os dois fizeram a quarentena e já se recuperaram, voltando aos trabalhos.

Apesar do decreto estadual e do município de Quatro Barras proibindo os trabalhos no CT da Graciosa, o Coxa voltou aos treinamentos normalmente. O clube alega que não foi notificado pela prefeitura e que, se isso ocorrer, irá interromper os trabalhos.

