O Coritiba finalizou a sua preparação para enfrentar o Ceará, neste sábado, às 19h, no Castelão, em Fortaleza, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Coxa tenta sair da zona do rebaixamento – é o 18º colocado, com 16 pontos.

publicidade

Para a partida, o técnico Jorginho conta com o retorno do zagueiro Sabino, que desfalcou o Verdão contra o Santos por pertencer ao clube paulista. Com isso, Henrique Vermudt volta para o banco de reservas.

Por outro lado, o treinador não conta com o volante Hugo Moura, que terá que cumprir suspensão. Matheus Galdezani e Ramón Martínez brigam pela posição. Outra dúvida está na lateral direita. Com o baixo rendimento do jovem Natanael nos últimos jogos, a tendência é que Matheus Sales seja improvisado no setor.

O Coritiba deve ir a campo com Wilson; Natanael (Matheus Sales), Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani (Ramón Martínez), Matheus Sales, Yan Sasse e Giovanni Augusto; Robson e Rodrigo Muniz.

+ Mais do Coxa:

+ Revelações do Coritiba são convocadas para a seleção olímpica

+ Pelé 80 anos: Relembre fatos e fotos do Rei no futebol paranaense

+ Desempenho do Coritiba é parecido com anos anteriores

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?