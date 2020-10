O técnico André Jardine, da seleção brasileira olímpica, convocou na manhã desta sexta-feira (23) 23 jogadores para a disputa do Pré-Olímpico de Tóquio. Na lista, o treinador relacionou apenas atletas que atuam fora do Brasil.

Entre os jogadores estão revelações do futebol paranaense, como o lateral-direito Dodô, ex-Coritiba e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o volante Bruno Guimarães, ex-Athletico e hoje no Lyon, da França, e o atacante Matheus Cunha, promessa do Coxa que joga no Hertha Berlin, da Alemanha.

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que já passou pelo Londrina e atualmente veste a camisa do Spartak Moscou, da Rússia, e o também lateral Caio Henrique, ex-Paraná e atualmente no Mônaco, estão entre os relacionados.

Veja a lista:

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?