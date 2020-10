O Coritiba recebe o Fortaleza, neste sábado (10), às 19h, no Couto Pereira, pela 15ª rodada do Brasileirão, precisando vencer para seguir com chance de atingir a meta de pontuação no primeiro turno definida por Jorginho.

A avaliação do treinador, feita há um mês, após a derrota no clássico Atletiba na 10ª rodada, era que o Coritiba precisava terminar o turno com 25 pontos para atingir o objetivo de escapar do rebaixamento. Porém, o Coxa é o 18º com apenas 12 pontos até o momento e precisa somar mais 13 pontos em cinco rodadas.

Se perder para o Fortaleza, o Coxa chegará no máximo aos 24 pontos caso ganhe todos os quatro duelos até o final do primeiro turno (Palmeiras, Santos, Ceará e Atlético-GO).

Com o pior ataque da Série A – 10 gols marcados -, o técnico Jorginho deve promover a estreia do veterano Ricardo Oliveira, de 40 anos. Ele está no clube desde a semana passada e será relacionado. A dúvida é se o centroavante sai jogando ou inicia no banco de reservas.

Já o Fortaleza vem de uma importante vitória sobre o líder Atlético-MG. O ajustado time de Rogério Ceni é o nono colocado, com 20 pontos. Os principais desfalques são o meia Felipe e o atacante David.

Transmissão Coritiba x Fortaleza

Coritiba e Fortaleza terá transmissão na TNT (menos para o Paraná) e no Premiere. A Tribuna acompanha em tempo real.

Ficha técnica

Brasileirão

15ª rodada

10/10/2020 – 19h

Coritiba: Wilson; Natanael, Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Ramon Martinez, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Gabriel (Ricardo Oliveira) e Robson. Técnico: Jorginho.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Roger Carvalho e Carlinhos (Bruno Melo); Ronald e Juninho; Tinga, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Couto Pereira

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

