Com o peso de quatro derrotas seguidas, duas delas no Brasileirão, o Coritiba encara o também pressionado Flamengo neste sábado (15), às 19h30, no Couto Pereira, pela segunda rodada do campeonato.

Após a perda do Estadual de forma traumática (os dois reveses para o Athletico aconteceram nos acréscimos), o Coxa estreou mal no retorno à elite do futebol nacional. Em casa, perdeu para o Internacional no sábado (8). Na última quarta-feira (12), foi derrotado pelo Bahia, em Salvador.

Resultados que pressionam o técnico Eduardo Barroca, que afirmou que os jogadores estão “com vergonha” dos últimos resultados.

Contra o Fla, a disponibilidade do elenco segue como um problema para o treinador. São muitos jogadores ainda fora de combate, como Giovanni, Giovanni Augusto, Rafinha, Patrick Vieira, Gabriel e Matheus Sales, além do recém-contratado Neilton.

Por questão contratual, o goleiro Muralha também não enfrenta o Flamengo e Wilson segue como titular.

Até aqui, os dois times ainda não somaram pontos no Brasileirão. Por isso, uma vitória é a oportunidade para acabar com a má fase, sair da zona de rebaixamento e evitar que uma crise se instale.

Transmissão

A partida terá transmissão exclusiva do canal pago Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ficha Técnica

Brasileirão

3ª Rodada

CORITIBA x FLAMENGO

Coritiba

Wilson; Natanael (Jonathan), Rhodolfo, Sabino, William Matheus; Renê Júnior, Matheus Galdezani e Yan Sasse; Robson, Igor Jesus, Sassá. Técnico: Eduardo Barroca.

Flamengo

César; Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Domènec Torrent.

Estádio: Couto Pereira

Horário: 19h15

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Helton Nunes (SC)

