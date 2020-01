O volante Geovane, ex-Goiás, entrou no radar do Coritiba mais uma vez. O jogador, que foi especulado no início deste ano, voltou a ser um nome de interesse da diretoria coxa-branca.

O atleta rescindiu com o time goiano na semana passada e está livre no mercado. O Atlético-GO, que também subiu para a Série A, está na concorrência para contratar o meio-campista. O Botafogo-SP corre por fora na disputa.



Com 30 anos, Geovane fez 38 jogos nesta temporada. Na Série A, ele disputou 17 partidas, sendo 15 como titular, mas perdeu espaço durante a competição e atuou pela última vez no final de outubro. O volante tem passagens por Vila Nova-GO, Aparecidense, Cuiabá, Itumbiara, ASA e Francana.



Até o momento, apesar de não confirmar oficialmente, o Coritiba contratou o zagueiro Rodolfo (Paraná). O novo treinador é Eduardo Barroca.



Responsável pelas contratações, o executivo de futebol, Rodrigo Pastana, entrou na mira do Cruzeiro, que fez uma sondagem e não apresentou proposta oficial ao dirigente.

