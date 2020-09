Vilson Ribeiro de Andrade confirmou nesta sexta-feira (18) que será candidato à presidência do Coritiba. Ex-presidente do clube entre 2012 e 2014, o empresário foi convencido a se lançar ao cargo depois de que as reuniões para uma composição de chapas não evoluiu.

“Eu tenho experiência de futebol, experiência técnica de operação no dia a dia do futebol. Estive cinco anos no mundo do futebol. O Follador não tem essa experiência”, afirmou Vilson, citando outro pré-candidato, Renato Follador.

“Ele pode ter capacidade – e me parece uma pessoa altamente competente –, mas dirigir futebol não uma coisa fácil, não é para inexperientes”.

Com quatro títulos estaduais e duas finais de Copa do Brasil no currículo, Vilson promete “muito trabalho” se vencer o pleito inicialmente marcado para 12 de dezembro – a data pode ser adianta para março de 2021 caso haja maioria na assembleia geral de sócios marcada para daqui a duas semanas.

A Tribuna do Paraná conversou com o dirigente – veja na íntegra no player abaixo. Na entrevista, Vilson diz que o clube precisa investir fortemente nas categorias de base e não confirma nem desmente a presença do atual presidente, Samir Namur, no seu Conselho Administrativo, o G5.

“O G5 é uma escolha minha. A condição de ser candidato, que eu trouxe para as pessoas que procuraram, eu falei: não sou candidato de grupo, sou candidato do Coritiba. Não sou candidato do Samir e nem da oposição”.

