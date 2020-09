O Coritiba aceitou uma proposta Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, pelo atacante Igor Jesus, de 19 anos. A oferta é de US$ 1,2 milhão – cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual – por 50% dos direitos econômicos.

publicidade

A negociação, contudo, ainda não está concluída. O atleta ainda acerta os termos de contrato com o clube árabe. “Ainda não está 100% certo. Temos três propostas, nada resolvido”, disse o empresário do avante, Jefferson Batista.

De acordo com o presidente coxa-branca, Samir Namur, apenas a oferta do Al Sharjah foi recebida pelo clube. Como o Alviverde tem 100% dos direitos econômicos do atacante, permaneceria com outra metade para valorização em uma venda futura.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Em 25 jogos na atual temporada, Igor Jesus marcou dois gols. Cria das categorias de base do clube, ele estreou pelo time em 2019 e tem contrato até junho de 2021.

+ Mais do Coxa:

publicidade

+ Piá do Couto se inspira em “maior venda da história do Coritiba”

+ Secretaria de Saúde veta volta das torcidas aos estádios no Paraná

+ CBF divulga balanço dos casos de Covid-19 no Brasileirão

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?