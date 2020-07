O Coritiba está na final do Campeonato Paranaense. Com um gol de Rafinha e uma falha bizarra do goleiro do Cianorte, que deixou passar recuo do zagueiro, o time venceu por 2×0 nesta quarta-feira (29), no Couto Pereira, e garantiu vaga para enfrentar o Athletico na decisão. A primeira partida é neste domingo (2), às 16h, na Arena da Baixada.

Com cinco desfalques por suspensão (o zagueiro Rhodolfo, o volante Nathan Silva, o meia Thiago Lopes e os atacantes Robson e Igor Jesus), o Coxa administrou a vantagem conquistada no primeiro jogo. Na etapa final, apertou o ritmo e confirmou a vitória. Na ida, no Albino Turbay, o Alviverde havia vencido por 3×2.

Será a 19ª final Atletiba. No histórico geral, muito equilíbrio, com nove títulos para cada um. Alguém tomará a dianteira no dia 5 de agosto, no Couto Pereira.

Com a vantagem do empate, o Coritiba fez um primeiro tempo morno. Ainda assim, conseguiu construir chances para abrir o placar. Na primeira, aos 21 minutos, o lateral William Matheus manteve sua vocação ofensiva, invadiu a área e exigiu boa defesa do goleiro Bruno. No primeiro jogo, o camisa 6 fez dois gols no Albino Turbay.

Aos 30, uma boa trama de Galdezani e Patrick Vieira terminou com um cruzamento na área. Matheus Bueno cabeceou e novamente Bruno apareceu. Sete minutos depois, Wanderley recebeu de Gabriel e finalizou no travessão.

Coritiba dominou o jogo, mas mais administrou o resultado do que pressionou. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O Coxa apertou um pouco o ritmo e isso bastou para matar o jogo na etapa final. Aos 11, Sabino fez grande lançamento e Rafinha encobriu o goleiro do Leão do Vale do Ivaí com uma cabeçada precisa.

Aos 22, veio o segundo, que contou com um lance de infelicidade do goleiro Bruno. Ele não dominou um recuo do zagueiro Maurício e viu a bola calmamente entrar em sua meta. Após o gol, ele até foi consolado por Galdezani.

Goleiro Bruno lamenta falha no segundo gol. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Depois, com o jogo decidido, o Coxa só administrou o resultado até o apito final.

Ficha Técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinais – Jogo de volta

CORITIBA 2×0 CIANORTE

Coritiba: Alex Muralha; Patrick Vieira (Natanael), Sabino, Rodolfo Filemon e William Matheus; Matheus Galdezani, Renê Júnior, Matheus Bueno (Luiz Henrique), Gabriel e Rafinha; Wanderley (Sassá). Técnico: Eduardo Barroca.

Cianorte: Bruno Pianissolla; Weriton, Eduardo Doma, Maurício e Prego; Gercimar, Morelli (Lucas Coelho), Buba e Zé Vitor; Rodrigo Alves e Lucão (França). Técnico: João Burse.

Local: Couto Pereira

Gols: Rafinha, 11, e Maurício, contra, 22 do 2º.

Cartões Amarelos: Sassá, Renê Junior e Matheus Galdezani (CFC); Rodrigo Alves (CIA).

Árbitro: Adriano Milczvski

Assistentes: João Fabio Machado e Weber Felipe Silva

