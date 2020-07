Durante os mais de 100 dias de paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus, o Coritiba não anunciou nenhum reforço. Algumas especulações ocorreram nos bastidores, como a possível chegada do atacante Neilton, mas o fato é que o Alviverde retorna para o Estadual com a mesma base que ficou em primeiro lugar na fase de grupos da competição.

publicidade

A única mudança significativa é a saída do jovem Yan Couto, negociado com o Manchester City. Apesar da negociação ter sido fechada no início do ano, o Alviverde esperava contar mais com o futebol da sua revelação, o que não foi possível por causa da pandemia. O lateral fez apenas dois jogos como profissional no Coxa.

Diante disso, o Coritiba deve enfrentar o Paraná no próximo domingo (19), às 16h, em Ponta Grossa, pela primeira partida das quartas de final do Paranaense, com a mesma escalação que venceu o Athletico, na última partida antes da parada por causa da Covid-19. O próprio técnico Eduardo Barroca já manisfestou sua vontade de permanecer com a mesma base, de olho na sequência com o Brasileirão iniciando dia 8 de agosto.

Assim, o Coxa deve entrar em campo com: Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Sales, Giovanni Augusto, Thiago Lopes e Rafinha; Igor Jesus. Caso queira mexer na equipe, Eduardo Barroca tem à disposição o retorno de atletas importantes, como Sassá, Robson e Gabriel.

+ Mais do Coxa:

+ O que pode e o que não pode na volta do Campeonato Paranaense?

+ Athletico e Coritiba se manifestam a favor da MP dos direitos de TV

+ Sem metade do elenco, Rio Branco pode não ter 11 titulares na volta do Estadual

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?