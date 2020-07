O Coritiba tem interesse na contratação do atacante Neilton, que estava no Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos. Revelado pelo Santos, o jogador de 26 anos já defendeu também Cruzeiro Botafogo, São Paulo, Internacional e Vitória.

Neilton já foi sondado pelo Coxa em janeiro, quando retornou de empréstimo do Inter ao Vitória e estava fora dos planos do clube baiano por causa do alto salário, que gira em cerca de R$ 280 mil. No entanto, ele acabou emprestado para o clube dos Emirados Árabes.

As negociações estão avançadas para que o atleta defenda o Alviverde na sequência de 2020, quando as competições retornarem após a paralisação por causa do coronavírus.

Enquanto o Paranaense segue sem previsão de volta, o Coritiba já tem estreia marcada no Brasileirão entre 8 e 10 de agosto.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba em crise: os problemas não nasceram agora

+ Seis times a favor e dois contra. Quem quer a volta do Paranaense?

+ Atletibas em setembro e fevereiro e jogos entre Natal e Ano-novo. Veja a tabela do Brasileirão

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?