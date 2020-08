O técnico Jorginho estreia no comando do Coritiba neste domingo (30), diante do Sport, no Couto Pereira, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Sport é rival direto do Coxa na disputa da parte de baixo da tabela. O Alviverde é lanterna com apenas três pontos, mas venceu a primeira na última rodada sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, quando o time foi comandado pelo auxiliar Mozart.

O Leão vive situação parecida. Também na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com quatro pontos, a equipe pernambucana vai estrear novo técnico. O clube demitiu Daniel Paulista após derrota para o São Paulo e contratou Jair Ventura.

Sem contar com problemas por suspensão ou lesão, o treinador deve manter a equipe que venceu o Red Bull Bragantino. A única dúvida está no meio-campo. Matheus Bueno e Luiz Henrique brigam por uma vaga.

Transmissão

Coritiba x Sport terá transmissão da TV Globo (apenas para Pernambuco) e Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha em tempo real.

Ficha técnica Coritiba x Sport

Brasileirão 2020

6ª rodada

30/08/2020

CORITIBA X SPORT

Coritiba: Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno, Matheus Sales e Matheus Galdezani; Neilton, Robson e Sassá. Técnico: Jorginho.

Sport: Maílson; Patric, Maidana, Chico e Sander; Ronaldo Henrique, Ricardinho e Jonatan Gómez; Lucas Venuto, Marquinhos e Élton. Técnico: Jair Ventura.

Estádio: Couto Pereira

Horário: 16h

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP).

Assistentes: Marcelo Van Gasse (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua (Fifa/SP)

