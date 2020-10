O Coritiba tenta embalar no Brasileirão contra o Santos, neste sábado (17), às 19h, no Couto Pereira. O duelo é válido pela 17ª rodada da competição. O Coxa chega empolgado por conta da vitória expressiva sobre o Palmeiras, por 3 a 1, na última quarta-feira, em São Paulo.

publicidade

“Voltar a vencer e principalmente, a primeira vitória fora de casa é fundamental. A euforia aconteceu, e agora é voltar ao foco, para permanecer fora da zona de rebaixamento”, disse o técnico Jorginho, após o triunfo sobre o Porco.

Para a partida contra o Peixe, o treinador não conta com o zagueiro Sabino, que pertence ao clube paulista e por força contratual não poderá atuar. Por outro lado, Nathan Silva volta a ficar à disposição e deve formar a dupla de defesa com Henrique Vermudt.

A tendência é que Jorginho não promova mais mudanças na equipe e siga com a base que surpreendeu o Palmeiras. Com isso, o atacante Ricardo Oliveira, principal contratação do Coxa, deve seguir no banco de reservas.

Quem também fica à disposição é o argentino Ezequiel Cerutti, que teve o seu nome publicado no BID da CBF na tarde da última sexta-feira.

Adversário chega com bastidores fervendo

publicidade

O Santos chega a Curitiba com dificuldades em seus bastidores. Por conta da contratação do atacante Robinho, envolvido em um caso de estupro na Itália, o Peixe perdeu patrocinadores e foi pressionado para rescindir o contrato do atleta.

Em comum acordo, as duas partes suspenderam a contratação na última sexta-feira.

Transmissão

O jogo entre Coritiba e Santos terá transmissão dos canais Premiere e TNT. O duelo também pode ser acompanhado no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

Brasileirão

17ª rodada

17/10/2020 – 19h

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique Vermudt, Nathan Silva e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Sales), Giovanni Augusto e Yan Sasse; Robson e Rodrigo Muniz. Técnico: Jorginho.

Santos: João Paulo, Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jean Mota e Arthur Gomes; Lucas Braga (Jobson), Kaio Jorge e Soteldo.

Técnico: Cuca

Local: Couto Pereira.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

+ Mais do Coxa:

+ Clubes usam redes sociais e se aproximam de torcedores durante pandemia

+ Robson, do Coritiba, é top-3 em participações de gols no Brasileirão

+ Depois de mais de um ano sem jogar, meia estreia pelo Coritiba

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?