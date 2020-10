Artilheiro do Coritiba no Brasileirão com seis gols, o atacante Robson é o terceiro jogador no quesito “influência nos gols” na Série A. Além das vezes que balançou as redes, o jogador também foi o responsável por uma assistência. Portanto, dos 13 gols marcados pelo Coxa na competição, ele teve participação em sete, ou seja, 53,84% deles.

O camisa 30 mais uma vez brilhou, na vitória por 3×1 em cima do Palmeiras na última quarta-feira (14). Robson marcou os dois primeiros gols do Alviverde no jogo e deu o passe para Giovanni Augusto fechar o placar.

De acordo com a plataforma SofaScore, o atacante do Coritiba tem a terceira maior influência nos gols de um time no campeonato, atrás apenas de Marinho, do Santos, com 66,6% e Thiago Galhardo, do Internacional, com 65,38%.

O Peixe tem 21 gols, sendo Marinho responsável por dez deles, além de quatro passes. O Colorado soma 26 gols, e 13 foram assinalados por Galhardo, além das quatro assistências do meia. O jogador é o artilheiro do Brasileirão e o Inter o vice-líder da disputa.

