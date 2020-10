Por uma questão contratual, o zagueiro Sabino desfalcará o Coritiba diante do Santos, sábado (17), às 19h, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogador está emprestado pelo Peixe ao Coxa, que teria de pagar uma multa caso quisesse utilizar o defensor contra o seu ex-clube.

Essa será a primeira partida do Alviverde nesta Série A sem Sabino. O zagueiro havia sido titular nas 16 primeiras rodadas, com três gols marcados.

A tendência é de que o volante Nathan Silva atue improvisado na zaga ao lado do jovem Henrique Vermudt. O volante paraguaio Ramón Martínez também poderia ser improvisado no setor.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Já Rhodolfo segue no departamento médico se recuperando de uma lesão na panturrilha. Rodolfo Filemon, por sua vez, continua afastado. O clube não revelou o nome dos dois jogadores que testaram positivo para Covid-19, mas eles são Filemon e o lateral-direito Jonathan.

Com isso o Coritiba deve ir a campo com Wilson; Natanael, Henrique Vermudt, Nathan Silva e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Sales), Giovanni Augusto e Yan Sasse; Robson e Rodrigo Muniz.

+ Mais do Coxa:

+ Clubes usam redes sociais e se aproximam de torcedores durante pandemia

+ Robson, do Coritiba, é top-3 em participações de gols no Brasileirão

+ Depois de mais de um ano sem jogar, meia estreia pelo Coritiba

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?