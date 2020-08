O Coritiba encaminha as saídas do volante Nathan Silva, do meia Ruy e do atacante Iago Dias. Os dois últimos têm contrato com o Coxa somente até o final de 2020 e têm empréstimos alinhados para outras equipes. Já Nathan Silva está emprestado e deve retornar ao Atlético-MG.

O trio não estava nos planos do técnico Jorginho e do diretor de futebol, Paulo Pelaipe, para a sequência da temporada. Antes, o Coxa já havia devolvido o volante Renê Júnior ao Corinthians.

Ruy e Iago Dias alternaram bons e maus momentos no Coritiba

Ruy chegou ainda em 2015, após se destacar na conquista do título paranaense pelo Operário. Entre 2015 e 2016, somou 41 jogos e quatro gols pelo clube. A partir daí começou uma série de empréstimos para outros times.

Ruy nunca chegou a se firmar no Coritiba. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Em 2017 e 2018 defendeu o América-MG, já em 2019 atuou pelo Vitória. Neste ano, chegou a ter oportunidades com o técnico Eduardo Barroca, atuando em três partidas e somando três gols.

Já Iago Dias chegou em 2016, vindo do Atibaia. Após boas atuações por empréstimo, teve os direitos econômicos comprados pelo Coritiba. Entre 2016 e 2019, fez 86 jogos e anotou sete gols. A partir daí, perdeu espaço. Foram somente dez jogos em 2019, com três gols. Em 2020, estava emprestado ao Juventude, mas acabou retornando.

Não emplacou

O volante Nathan Silva, 23 anos, desembarcou no Alto da Glória no início deste ano. O jogador disputou 11 partidas pelo Verdão e não se firmou. Como pertence ao Atlético-MG, será devolvido ao Galo.

Atacante do acesso também na berlinda

Outro atleta que não deve permanecer no clube é o atacante Wanderley. O jogador, que marcou os gols do triunfo do Coritiba sobre o Vitória, garantindo o acesso na última temporada, fez apenas seis jogos nesta temporada e também não vem agradando.

