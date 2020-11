Os cinco jogadores do Coritiba que haviam sido diagnosticado com Covid-19 há mais de dez dias estão liberados para os treinos no CT da Graciosa. Três deles, inclusive, podem ficar à disposição para a partida contra o Flamengo, neste sábado (21), às 19h, no Maracanã.

De acordo com nota divulgada pelo clube, os volantes Nathan Silva, Matheus Galdezani e Matheus Bueno já treinam com a equipe desde a última terça-feira e serão observados para saber se terão condições de jogo.

Além deles, o goleiro Alex Muralha e o lateral-direito Patrick Vieira também já foram liberados. Porém, o primeiro pertence ao Flamengo e não poderá ser relacionado para o jogo do fim de semana, enquanto o segundo ainda se recupera de lesão.

Para a partida, o Coxa também tem alguns problemas, principalmente, na proteção da defesa. O volante Hugo Moura, por pertencer ao Fla assim como Muralha e Rodrigo Muniz, não poderá entrar em campo.

Com apenas Matheus Sales para o setor de marcação no meio-campo, já que Ramón Martínez está com Covid-19, a expectativa fica pela presença de um dos três volantes já liberados.

Rodrigo Santana pode voltar ao comando

O técnico Rodrigo Santana deve voltar ao comando do Coritiba no próximo sábado, contra o Flamengo. O treinador, que havia sido diagnosticado com Covid-19 na semana passada, terminará de cumprir o protocolo de isolamento na sexta-feira.

Com isso, Santana retoma o comando da equipe, que vem sendo do auxiliar técnico Pachequinho.

