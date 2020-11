O Coritiba anunciou que o meia Rafinha, de 37 anos, entrou em fase final de recuperação após passar por uma cirurgia no tornozelo, em agosto desse ano.

A lesão, sofrida na final do Paranaense contra o rival Athletico, fez com que o experiente meia venha desfalcando o Coxa desde o início do Brasileirão.

Rafinha iniciou a semana participando dos treinamentos com o restante do elenco, mas ainda em fase de transição após deixar o departamento médico.

“Período difícil, nunca tinha vivido”

“Foi um período difícil, que eu nunca tinha vivido, e que recebi o carinho das pessoas próximas, da minha família, de profissionais do clube, além do torcedor coxa-branca”, declarou o meia ao site oficial do Coritiba.

O jogador também revelou a expectativa neste retorno aos treinos com bola. “É um processo que estou tranquilo, sem criar expectativas para mim mesmo. Quero poder buscar minha melhor condição primeiro, com calma, sem quebrar nenhuma etapa”, prosseguiu.

Rafinha fraturou o tornozelo em clássico Atletiba

O meia fraturou a fíbula e rompeu o ligamento do tornozelo na final do Paranaense, contra o rival Athletico, dia 5 de agosto, no Couto Pereira.

O jogador se lesionou em disputa com o lateral rubro-negro, Abner. “Foi uma entrada violenta, imprudente”, declarou o jogador, em entrevista à Gazeta do Povo/Tribuna, na ocasião.

