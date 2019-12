O Coritiba chegou a um acordo com o meio-campo Giovanni para a temporada de 2020. A informação é da Rádio Transamérica e foi confirmada pela Tribuna do Paraná/Gazeta do Povo.

As partes já estão apalavradas, faltando apenas a assinatura do contrato. O vínculo seria de um ano, com reajuste salarial. Com quatro gols e sete assistências, o camisa 10 viveu altos e baixos desde que chegou ao Coxa.

No meio da temporada, Giovanni chegou a estar envolvido em uma negociação com o Goiás. Porém, a diretoria do Verdão vetou a sua transferência e o meia se recuperou, sendo decisivo na conquista do acesso.

Além de Giovanni, o Coritiba ainda trabalha para renovar os vínculos do zagueiro Sabino, do volante Matheus Sales e do atacante Robson.

+ Mais do Coxa:

+ Alex descarta ser auxiliar-técnico do Coritiba em 2020

+ Zagueiro rescinde contrato com o Paraná Clube e negocia com o Coritiba