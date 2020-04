De olho no mercado, o Coritiba já pensa em reforços para a sequência da temporada, mesmo sem saber quando, de fato, isso irá acontecer, diante da pandemia do coronavírus. Mesmo assim, o clube sonda opções para fortalecer o grupo.

No entanto, o técnico Eduardo Barroca reforçou que o Coxa não irá trazer peças apenas para compor elenco. Segundo o treinador, só chegará ao clube quem tiver referências, assim como os que foram contratados no início do ano.

“Desde que eu cheguei ao Coritiba estamos tentando manter a coerência de trazer alguém que tenha referências, pois nunca teremos a convicção de que o cara vai chegar e dar conta do recado. Mas referências nos dão segurança e foi combinado isso desde o início”, disse o comandante alviverde, em entrevista ao De Olho no Jogo.

“Tenho a expectativa que as coisas vão caminhar bem, vamos reforçar e equilibrar ainda mais o nosso elenco para fazer um bom Campeonato Brasileiro”, completou Barroca.

Anteriormente, o presidente do Coritiba, Samir Namur, já tinha falado que estava conversando com a comissão técnica para definir quais eram as carências do elenco e que iriam atrás de reforços assim que o futebol voltasse a ser disputado.

