A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na última terça-feira o adiamento do jogo entre Coritiba e Oeste, válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A data foi alterada do próximo dia 15 para o dia 16 (sábado), às 16h30, no estádio Couto Pereira.

Com isso, o Coxa ganha um dia a mais na preparação, já que tem enfrentado uma maratona de partidas. Após o empate com o Sport, na última segunda-feira, no Alto da Glória, o Verdão terá dois jogos fora de casa na sequência. Na sexta-feira, às 21h30, o adversário será o Figueirense, em Florianópolis. Na outra terça-feira, o Coritiba vai a Pelotas encarar o Brasil, às 19h15.