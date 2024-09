Stellantis inicia parceria com ICOM para ampliar a inclusão

Stellantis inicia parceria com o ICOM, Plataforma de Atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras), para promover inclusão e diversidade no ambiente corporativo. A iniciativa marca um importante avanço na comunicação entre pessoas surdas e ouvintes e será implantada, inicialmente, como projeto piloto no Polo Automotivo de Betim. Em 2025, o projeto será expandido para os demais polos da Stellantis no Brasil, consolidando o compromisso da empresa em oferecer um ambiente acessível, igualitário e respeitoso.

Através da Plataforma do ICOM, os profissionais surdos da Stellantis poderão contar com intérpretes em vídeo-chamadas, com um simples clique ou leitura de QR Code, que estarão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana. O intérprete se comunica com o surdo em libras e traduz a conversa para o ouvinte em português, permitindo uma comunicação ágil e eficiente.

“Nosso compromisso é criar um ambiente em que todas e todos se sintam plenamente integrados. Com essa ferramenta, promoveremos uma comunicação mais inclusiva, tornando a jornada das nossas pessoas surdas ainda melhor. A expansão do projeto para outros polos da Stellantis, após a fase inicial em Betim, reforça nosso compromisso com inclusão e inovação em todos os nossos centros de operação. Com o ICOM, estamos garantindo que a acessibilidade seja parte do nosso dia a dia e fortalecendo a diversidade no ambiente de trabalho”, afirma Massimo Cavallo, vice-presidente sênior de Recursos Humanos e Transformação da Stellantis na América do Sul.

O Team Leader Danilo Gomes diz que a comunicação é o principal meio de interação entre as pessoas na fábrica, e quando ela é dificultada, tudo se torna mais complicado. “A nova ferramenta vem para nos ajudar a quebrar essa barreira. Durante a rotina, temos muitos procedimentos que exigem treinamentos constantes, e transmitir essas informações de maneira clara é o principal objetivo. O aplicativo vai facilitar essa comunicação com os times, tornando a jornada mais eficiente” destaca.

Através da tecnologia, os profissionais surdos terão condições de desenvolver suas carreiras e contribuir significativamente para os resultados da empresa.

Segundo Cláudia da Cruz, operadora de processo industrial e deficiente auditiva, a nova ferramenta é uma inclusão necessária, pois funciona como uma via de mão dupla. “Muitas vezes, precisamos nos esforçar para entender as orientações da liderança, mas agora essas informações serão passadas de forma mais clara para todos. Com essa ferramenta, teremos voz e seremos ouvidos, o que melhora muito a compreensão e integração”, ressalta Cláudia.

Semana PcD Stellantis

O lançamento da Plataforma de Atendimento em Língua de Sinais, durante a Semana da Pessoa com Deficiência (PcD), se trata de uma iniciativa interna da Stellantis dedicada à conscientização e promoção da acessibilidade no ambiente corporativo. Nesta edição, foram realizados diversos encontros e workshops focados na criação de ambientes de trabalho mais inclusivos e diversos, além de uma palestra inspiradora com o ex-atleta paralímpico e empreendedor Bruno Braga.

“Essa ação é realizada todos os anos e tem o objetivo de dar visibilidade às necessidades das pessoas com deficiência e incentivar a adoção de práticas inclusivas que vão além das exigências legais, fortalecendo o respeito à diversidade”, finaliza Massimo. (Arte: Stellantis/Divulgação).