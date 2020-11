Em meio a um surto de coronavírus no clube, o Coritiba terá diversos desfalques para a partida contra o Bahia, nesta segunda-feira (16), às 18h, no Couto Pereira. No total, são sete jogadores infectados, além do técnico Rodrigo Santana e mais sete pessoas do staff.

Nesta semana, os dois atletas que testaram positivo são os atacantes Ricardo Oliveira e Nathan. Com isso, a tendência é que o auxiliar Pachequinho, que comandará a equipe, deva mandar a campo a mesma base que empatou por 2×2 com o Internacional na rodada passada, mas com mudanças nas laterais e no ataque.

Na esquerda, William Matheus, que foi liberado por conta do falecimento da mãe, está novamente á disposição e deve recuperar a posição ocupada por Mattheus Oliveira, que atuou improvisado.

Já na direita, Pachequinho pode promover a estreia de Mailton, que chegou por empréstimo do Atlético-MG e já vinha com ritmo de jogo, vindo para um setor carente.

No ataque, com Ricardo Oliveira ainda aguardando uma contraprova do teste de Covid-19, a tendência é que Rodrigo Muniz seja utilizado.

Desta forma, o Alviverde deve ir a campo com: Wilson; Mailton, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Mateus Sales e Giovanni Augusto; Neilton, Robson e Rodrigo Muniz.

