Já são mais de R$ 500 milhões investidos pelos cooperados da Viacredi. Seja pelo posto de atendimento ou no aplicativo, é muito fácil aplicar na poupança

Investimento mais popular do Brasil, a poupança é a modalidade escolhida por uma em cada quatro pessoas, segundo estudo publicado em 2023 pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Mas para ter garantia do seu investimento, é preciso uma modalidade de poupança que ofereça segurança, praticidade e simplicidade.

Com mais de R$ 500 milhões investidos por seus cooperados, a Viacredi oferece diferentes facilidades em sua poupança. O cooperado não precisa abrir uma conta poupança para aplicar, pois na conta corrente já tem essa possibilidade. A poupança Viacredi conta com o retorno das sobras da cooperativa, o que faz com que a poupança entregue mais resultado financeiro quando comparada às demais instituições. Além disso, a aplicação conta com a segurança do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) em até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

Não é à toa que a poupança é a modalidade de investimento mais popular do mercado. Entre os benefícios oferecidos estão a remuneração mensal, isenção de Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) e o resgate de maneira simples e rápida.

A Poupança da Viacredi é para quem quer investir com segurança, tranquilidade e aproveitar todos os benefícios que só uma cooperativa de crédito pode oferecer. Ela conta com remuneração mensal, conforme data de aniversário do cooperado. Você terá a tranquilidade de resgatar seus investimentos quando precisar, sem se preocupar com vencimentos ou prazos.

Para investir é muito fácil, basta aplicar na sua caderneta de poupança diretamente pelo aplicativo ou em um dos Postos de Atendimento da Viacredi. Desta forma, o cooperado tem total controle sobre os seus investimentos quando quiser e no valor que desejar.

O que é FGCoop?

O FGCoop foi estabelecido para proteger indivíduos que confiam suas economias às cooperativas de crédito e aos bancos cooperativos vinculados ao Fundo, conforme as diretrizes de seu Regulamento.

A proteção dos depositantes vai além da simples garantia do reembolso de seus depósitos; envolve também o apoio para que as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos permaneçam saudáveis e íntegros, evitando circunstâncias extremas que possam levar à intervenção ou liquidação extrajudicial.

Poupança pelo aplicativo

Ao escolher a Caderneta de Poupança da Viacredi, você não só garante retornos atrativos para o seu dinheiro, como também contribui para o desenvolvimento da sua região ou comunidade através do poder do cooperativismo. Por isso, é oferecido o Retorno das Sobras, uma forma de fazer com que a sua caderneta de poupança renda ainda mais.

Investir na cooperativa é simples, fácil e seguro: acesse o aplicativo e, em poucos cliques, você estará com seu dinheiro rendendo.

Distribuição dos resultados

Ao escolher a Viacredi como sua principal instituição financeira, os cooperados também economizam em taxas e tarifas, e recebem mais rentabilidade em seus investimentos. Em 2023, por exemplo, os cooperados economizaram juntos mais de R$ 2 bilhões!

O valor economizado individualmente permanece com o cooperado, que pode investir na comunidade, impulsionando o desenvolvimento local. Essa escolha beneficia toda a região, criando mais oportunidades de trabalho e renda.

Isso é o que chamamos de Economia da Cooperação, um movimento em que todos ganham e se fortalecem juntos!

Entre os meses de fevereiro e abril de 2023, as Assembleias da Viacredi somaram mais de 180 mil participações. Neste período os cooperados tiveram a oportunidade de assistir e votar nas Assembleias disponíveis no aplicativo e conta online, participar dos mais de 173 eventos presenciais e digitais ao vivo, ou ainda das mais de 250 assembleias informativas. Com participação ativa, os cooperados elegeram 802 delegados que representaram os grupos de cooperados na Assembleia Geral Ordinária.

Pontos de Atendimento

A Viacredi, uma cooperativa Ailos, possui 111 postos de atendimento, sendo 99 em Santa Catarina (em 24 municípios) e outros 12 em cinco municípios do Paraná. Confira os endereços dos Postos de Atendimento, clicando aqui.