7 receitas práticas com frango desfiado

O frango desfiado, ingrediente versátil, pode ser utilizado no preparo de diversos pratos, desde lanches e petiscos até refeição principal. Proteína rica em vitaminas, também é uma ótima pedida quando se trata de consumir alimentos nutritivos, que saciem a fome e economizem tempo na cozinha. A seguir, confira 7 receitas deliciosas com essa proteína para você experimentar e variar o cardápio!

Bolinho de frango com requeijão

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 colher de chá de colorau

6 colheres de sopa de requeijão

3 claras de ovos

2 xícaras de chá de amido de milho

2 xícaras de chá de farinha de rosca

Sal, azeite de oliva, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado, o colorau, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo, junte o requeijão e misture até obter uma consistência homogênea.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e, em seguida, passe as bolinhas sobre o amido de milho, depois na clara de ovo e finalize na farinha de rosca. Reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, disponha as bolinhas de frango na panela e frite até dourar. Disponha sobre um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.

Salpicão

Ingredientes

1 peito de frango sem osso e sem pele

395 g de milho-verde

2 pimentões vermelhos sem sementes e cortados em tiras

2 pimentões amarelos sem sementes e cortados em tiras

2 cenouras descascadas e raladas

descascadas e raladas 200 g de presunto picado

1 maçã-verde descascada e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de uva-passa

250 g de creme de leite

500 g de maionese

Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

250 g de batata-palha

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o frango, cubra com água, polvilhe com sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Após, desligue o fogo, descarte a água, espere amornar, transfira o frango para um recipiente e desfie. Adicione o milho-verde, os pimentões, as cenouras, o presunto, a maçã-verde, o creme de leite, a maionese, a salsinha, o azeite e misture bem. Cubra com a batata-palha e sirva em seguida.

Arroz de forno com milho-verde

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem pele e sem sementes picados

395 g de milho-verde

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

1 peito de frango sem osso e sem pele desfiado

4 xícaras de chá de arroz cozido

100 g de uva-passa

200 g de queijo muçarela ralado

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, o milho-verde e o caldo de legumes e cozinhe por 3 minutos. Junte o frango desfiado, o arroz, as uvas-passas, o sal e a salsinha e mexa bem. Desligue o fogo, disponha a mistura em uma assadeira, polvilhe com os queijos muçarela e parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Frango desfiado com purê de batata-doce

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

500 g de frango desfiado

1 colher de chá de cúrcuma em pó

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de chá de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Cozinhe, em uma panela grande com água em fogo médio, a batata-doce até ficar macia. Escorra e amasse, fazendo um purê. Após, aqueça uma panela com o óleo de coco, acrescente o alho e refogue o frango desfiado com a cúrcuma, temperando com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o frango e o leite de coco ao purê de batata-doce e misture até obter um creme homogêneo. Em seguida, sirva com salsinha picada por cima.

Lasanha de berinjela com frango desfiado

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em fatias finas

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de queijo cottage

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão fresco a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, grelhe as fatias de berinjela com um pouco de azeite até que fiquem macias. Após, em uma tigela, misture o frango desfiado com o molho de tomate e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Depois, em uma travessa, monte a lasanha intercalando camadas de berinjela, frango com molho e queijo cottage. Finalize com queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, decore com manjericão fresco e sirva.

Sopa de mandioquinha com frango desfiado (Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock)

Sopa de mandioquinha com frango desfiado

Ingredientes

400 g de peito de frango sem osso e sem pele

2 cebolas descascadas e picadas

1 dente de alho descascado e amassado

1 l de água

2 folhas de louro

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino em grãos

1 kg de mandioquinha descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, azeite de oliva e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o peito de frango, as folhas de louro, metade da cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal e cubra com água. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, retire o peito de frango e desfie, reservando o caldo do cozimento. Após, em uma panela, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e reserve.

Com a ajuda de um coador, coe o caldo reservado e disponha sobre uma panela. Acrescente a mandioquinha, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até a mandioquinha ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, junte o creme de leite e o frango reservado e mexa bem. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pedaços de frango frito.

Macarrão com frango e milho-verde

Ingredientes

3 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

395 g de milho-verde

1 xícara de chá de molho de tomate

2 xícaras de chá de caldo de galinha

500 g de macarrão tipo espaguete

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e o milho-verde e refogue por 8 minutos. Junte o molho de tomate, a salsinha e o caldo de galinha e misture bem. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Reserve. Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o macarrão, coloque sal e cozinhe até que a massa fique al dente. Após, desligue o fogo, escorra a água e disponha o macarrão em um recipiente. Cubra com o molho, polvilhe com o queijo parmesão e sirva em seguida.