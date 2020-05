O Coritiba reabriu nesta segunda-feira (4) a loja Sou 1909, que vende produtos oficiais do clube no Couto Pereira. O horário de funcionamento é das 9h30 às 18h, mas para entrar é necessário seguir algumas regras que visam combater a pandemia do coronavírus.

Uma das principais regras é a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do estabelecimento. O próprio clube está vendendo o equipamento no local, com o escudo do clube.

Além disso, só é permitida a entrada de 15 clientes por vez, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Quem preferir, pode fazer a sua compra pelo WhatsApp, a partir do número (41) 98522-9154 e o produto será entregue em casa.

