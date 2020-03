Com a paralisação do Campeonato Paranaense por causa da pandemia de coronavírus, o Coritiba decidiu suspender os treinamentos e liberar os atletas por tempo indeterminado. A decisão veio após uma reunião do presidente Samir Namur e do G5 com o departamento de futebol. O Athletico e o Paraná também decidiram suspender suas atividades.

“Nós passamos o dia todo reunidos. É um cenário delicado e que precisa de muita atenção da instituição. O Coritiba foi favorável à paralisação das partidas do Estadual por tempo indeterminado. E todos os funcionários serão dispensados para trabalhar em casa. Na terça-feira, os atletas vão se reapresentar para serem avisados como será feito essa dispensa e quais os cuidados cada um deve tomar”, explicou o Namur.

O Coritiba se classificou na primeira posição da primeira fase do Paranaense. O adversário do Coxa nas quartas de final será o Paraná e o jogo de ida estava marcado para o próximo final de semana antes da paralisação.

A CBF também suspendeu todas as competições nacionais, mas o Coritiba já está eliminado da Copa do Brasil, o único campeonato nacional em andamento.

