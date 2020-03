Matheus Sales marcou o gol mais bonito da rodada. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

A primeira fase do Campeonato Paranaense acabou no último domingo (16), quando foram definidos os oito classificados para o mata-mata e os dois rebaixados para a segunda divisão.

No total, foram marcados 16 gols em seis partidas. O destaque ficou pela goleada do Coritiba por 4×0 em cima do Athletico, no Couto Pereira.

Confira no vídeo abaixo os gols mais bonitos da rodada:

Mais do futebol paranaense:

+ Risco de coronavírus: as impressões de um Atletiba silencioso

+ Sete dos oito times do mata-mata pedem a paralisação do Paranaense