O Coritiba vacilou no fim e apenas empatou por 1×1 com o Operário na noite desta quarta-feira (29), no Couto Pereira, pela quarta rodada do Estadual. Os jogadores lamentaram a igualdade, principalmente por estar com um a mais por um tempo inteiro.

“É desatenção e só no treinamento vamos corrigir. O trabalho do Barroca tem um propósito e a gente precisa ser mais incisivo para definir a partida”, afirmou Wilson em entrevista à Rádio Banda B.

O Coxa abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo em chute de Robson. O gol saiu logo depois da expulsão de Douglas Nascimento. Na segunda etapa, contudo, o time alviverde criou pouco e só administrou o jogo. Douglas Coutinho, também aos 43, subiu sozinho para cabecear e empatar.

“Gol de bobeira na bola parada. Começo de campeonato ainda, temos consciência que precisamos melhorar e não podemos nem pensar em tropeçar em casa”, completou o estreante Rhodolfo.

Com oito pontos e na vice-liderança, o Coritiba volta a campo no domingo (2), diante do Londrina, no estádio do Café.

