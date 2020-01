O Coritiba ficou no empate com o Operário em 1×1 na noite desta quarta-feira (29), no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. O gol do atacante Robson, no final da etapa inicial, colocava o Coxa na ponta, mas Douglas Coutinho marcou nos minutos finais.

O time alviverde teve as estreias do zagueiro Rhodolfo, do volante Renê Júnior e do centroavante Sassá. O defensor e o meio-campista iniciaram a partida, enquanto o atacante entrou na segunda etapa.

O confronto iniciou disputado na região central do campo e com espaços atrás das duas defesas. O primeiro chute foi de Héctor Bustamonte, de fora da área, que parou nas mãos do goleiro Wilson. E foi só. O Fantasma tentava usar toques rápidos e velocidade para incomodar e errava nos toques finais.

Eduardo Barroca promoveu a estreia de Sassá.

Oportunidade clara, entretanto, nenhuma criada pelo time do Alto da Glória. O cenário melhorou na reta final. Douglas Nascimento, zagueiro do Operário, foi expulso ao fazer falta em Jesus, pela esquerda. Logo em seguida, após bate e rebate, Robson soltou uma pancada rasteira para abrir o placar. Esse foi o décimo gol dele em 25 jogos pelo clube.

Na volta do intervalo, o Fantasma se arriscou um pouco mais no início do segundo tempo. Tomás Bastos arriscou dois chutes da intermediária que foram longe do gol. O mesmo aconteceu em arremate do coxa-branca Matheus Sales.

O placar quase foi ampliado pro Jesus, que cortou um adversário e bateu colocado no canto de André Luiz – a bola passou rente à trave. Pouco depois ele saiu para a entrada de Sassá. Antes, Nathan já tinha substituído Rafinha.

Rhodolfo também estreou no time alviverde.

E foi Nathan que cruzou para Thiago Lopes mandar de letra e obrigar o goleiro alvinegro a defender no canto. Robson também assustou ao cabecear um ótimo cruzamento de Rhodolfo que foi para fora.

Mesmo em superioridade numérica, a equipe alviverde mais ficou com posse de bola e se poupou mais do que aumentou o ritmo para ampliar. Entretanto, aos 42 minutos, Aguada cruzou, Wilson não saiu e Douglas Coutinho deu números finais ao jogo.

Com 8 pontos, o Coritiba deixou de assumir a liderança provisória do Estadual. Na próxima rodada, o Coxa enfrenta o Londrina no domingo (2), fora de casa, pela quinta rodada.

Próximos jogos do Coritiba

02/02, Estádio do Café, Londrina x Coritiba

09/02, Couto Pereira, Coritiba x União Beltrão

16/02, Estádio Olímpico Regional, Cascavel CR x Coritiba

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 4ª RODADA

CORITIBA 1×1 OPERÁRIO

Coritiba: Wilson; Lucas Ramon, Rhodolfo, Rodolfo Filemon e Caetano (William Matheus); Matheus Sales, Renê Júnior e Thiago Lopes; Robson, Rafinha (Nathan) e Igor Jesus (Sassá). Técnico: Eduardo Barroca

Operário: André Luiz; Sávio, Douglas Nascimento, Sosa e Danilo; Jardel (Cleyton), Régis Potiguar e Tomás Bastos (Christian Aguada); Douglas Coutinho, Jefinho e Héctor Bustamante (Rafael Bonfim). Técnico: Gerson Gusmão

Local: Couto Pereira, em Curitiba

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Assistentes: João Fábio Brischiliari e Alexsandro Euzébiio da Silva

Gols: Robson, 43′ do 1º (CFC); Douglas Coutinho aos 42′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Rafinha, Caetano (CFC); Douglas Nascimento, Jardel, Sávio, Sosa (OPE)

Cartão vermelho: Douglas Nascimento aos 40′ do 1ºT; (OPE)

Público Pagante: 10.415

Público Total: 11.033

Renda: R$ 233.264,00

