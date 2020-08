O Coritiba está perto de fechar mais uma contratação para a disputa do Brasileirão. As conversas estão avançadas com o lateral-direito Jonathan, de 27 anos, do Água Santa. A informação foi divulgada pela Rádio Transamérica e confirmada pela reportagem.

O lateral deve ser o segundo reforço do Coxa para o Brasileirão. Na semana passada, o atacante Neílton foi confirmado pelo clube.

Conforme apurou a Tribuna do Paraná/Gazeta do Povo, para a assinatura do contrato faltam apenas tratativas em relação ao tempo de permanência do atleta no Alto da Glória e outros detalhes, que serão definidos após a final do Campeonato Paranaense. O atleta acertaria com o Verdão em definitivo e não por empréstimo.

O jogador aguarda a finalíssima da competição estadual para definir o futuro, mas está empolgado com a possibilidade de voltar a trabalhar com o técnico Eduardo Barroca.

Em 2019, os dois contribuíram diretamente para o acesso do Atlético-GO à Primeira Divisão. Jonahan atuou em oito dos nove jogos de Barroca à frente da equipe. Ficou de fora apenas em uma partida – na 36ª rodada -, pois teve que cumprir suspensão automática. Em todos os jogos começou como titular e apenas em um foi substituído, já no segundo tempo, diante do CRB, na 34ª rodada.

No Dragão, ele somou 44 jogos em 2019, sendo 27 deles na Série B, competição em que marcou um gol, justamente contra o Coritiba, pela segunda rodada da disputa.

O atleta pertence ao Água Santa e tem contrato até 2021 com o time do interior paulista. Atualmente, o Coritiba conta na lateral-direita com Patrick Vieira e o “piá do Couto” Natanael.

