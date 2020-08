Eduardo Barroca confia nos números do Coxa em casa. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O técnico Eduardo Barroca aposta no bom retrospecto do Coritiba no Campeonato Paranaense para reverter a vantagem do adversário na finalíssima da competição. Na tarde de domingo (2), o Athletico venceu por 1×0, na partida de ida da final, que aconteceu na Arena da Baixada,e joga pelo empate no duelo de volta, quarta-feira (5), às 20h, no Couto Pereira.

No entanto, o Coxa terminou a primeira fase na liderança da competição, além de não ter tido, em toda a disputa, nenhuma derrota em casa.

Em oito jogos no Alto da Glória pelo Estadual, o Alviverde soma seis vitórias e dois empates. Além disso, contou com duas goleadas “caseiras”, como o 6×1 em cima do União, pela sexta rodada, e o 4×0 diante do próprio Rubro-Negro, no último jogo da primeira fase.

“Até aqui, no Couto, estamos bem, estamos invictos. Esperamos poder confirmar esses resultados anteriores neste jogo final contra o Athletico. Precisamos entregar tudo”, destacou Barroca.

Para se consagrar campeão, o Coritiba precisa de uma vitória com dois gols de diferença. Caso vença, mas apenas com a diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis. Apesar de o placar não estar a favor, o Coxa – em 16 jogos no Paranaense até aqui – conseguiu outro feito que pode contar a favor para o jogo que vale o título.

“No meu comando, em todos os jogos do Paranaense fizemos gols. Este foi o primeiro que não marcamos, mas criamos diversas oportunidades de bolas cruzadas, de finalizações de fora da área, foi um jogo atípico. Agora temos que ser racionais e fazer os ajustes necessários”, falou o técnico.

No retrospecto geral, o Alviverde, que balançou as redes 32 vezes no Paranaense, soma 11 vitórias, três empates e duas derrotas.

“Espero que a gente tenha condições de reverter a situação, pois nosso objetivo é o título”, arrematou Barroca.

