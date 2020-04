No próximo sábado (25) se completa um ano da morte de Dirceu Krüger, um dos maiores ídolos da história do Coritiba. E diante de uma data tão simbólica, o clube quer aproveitar a lembrança do craque para ajudar quem precisa durante essa pandemia do coronavírus.

publicidade

Desde o final da tarde da última quarta-feira (22), o Coxa está vendendo ingressos virtuais a R$ 5. O valor será revertido em uma doação de máscara. A ação acontecerá até a próxima quarta-feira (29) e o torcedor pode doar clicando AQUI.

Com a #Krügereterno, o Alviverde quis homenagear o Flecha Loira com a atitude. “Faça pelos outros o que o Flecha fez por nós”, diz a campanha.

O Coritiba, inclusive, lembrou da união entre clube e torcida no ano passado nas homenagens feitas a Dirceu Krüger, com promoções de ingressos que fizeram lotar o Couto Pereira nas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Podcast De Letra promove o maior Atletiba da história

“Foi nessa data que a torcida coritibana se uniu em luto e mostrou sua força apoiando o time em busca do acesso à Série A pela memória de Krüger. Assim, da mesma maneira, o Coritiba almeja que a torcida alviverde se una em prol da solidariedade no combate ao Coronavírus e quem sabe possa bater recordes de vendas de ingressos de maneira online, mesmo que eles signifiquem doações de máscaras”, diz a nota.

Solidariedade verde e branca

Durante esta pandemia, o Coxa vem se destacando com várias ações para ajudar quem precisa. Antes, o clube já havia pedido aos torcedores que ajudassem com doação de sangue, apoiou a Santa Casa e, por fim, na semana passada, jogadores e comissão técnica arrecadaram oito toneladas de alimentos para serem doados para pessoas que dependiam de jogos no Couto para se sustentarem.

+ Mais do Coxa:

+ Ex-jogador do Coritiba é eleito contratação mais bizarra do futebol paranaense

+ CBF cogita voltar com os estaduais em junho

+ Coritiba mira reforços, mas só trará jogadores com referências