O atacante Guilherme Parede deixou o Coritiba e foi oficializado nesta sexta-feira (31) como nova contratação do Talleres, da Argentina, após passar nos exames médicos. A venda do atleta rendeu 800 mil euros (R$ 3,4 milhões de reais, na cotação atual).

continua depois da publicidade

O Coxa, que contava com o jogador para a temporada, recebeu a proposta na semana passada. O jogador parou de treinar no CT da Graciosa à espera do desfecho da negociação.

+ Confira a tabela e classificação do Campeonato Paranaense!

O Coritiba tinha apenas 25% dos direitos econômicos do jogador, já que vendeu outros 25% para o Internacional no ano passado por R$ 1,5 milhão. Ele tinha contrato até o final de 2022.

Revelado no time do Alto da Glória, Parede fez 64 partidas, sendo 46 como titular e 18 como reserva. O atacante marcou 13 gols com a camisa alviverde. Nesta temporada, ele marcou um gol diante do FC Cascavel, na estreia do Coxa no Estadual.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba tem dúvida na meta para a partida contra o Londrina

+ Assista todos os gols da quarta rodada do Campeonato Paranaense

+ Coritiba acerta empréstimo de volante contestado ao futebol português