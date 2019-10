O Coritiba inicia nesta terça-feira (8), diante do Guarani, às 19h15, no Couto Pereira, uma série de quatro partidas contra times que estão lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso não é sinônimo de facilidade, sobretudo pela crise técnica que o time atravessa na segunda divisão. Segundo o goleiro Alex Muralha, neste momento, é pior enfrentar as equipes que estão brigando na parte debaixo da classificação.

“Todo jogo é difícil. Enfrentar times que estão tentando sair da zona de rebaixamento é mais difícil. Eles vêm nessa pegada e, quando você enfrenta os times que estão em cima, o jogo é mais jogado, fica mais encaixado, um jogo mais bonito. Os times que estão embaixo vêm para guerrear e nós da mesma maneira temos que guerrear para que possa vencer os jogos”, cravou o goleiro.

+ Leia mais: Coritiba sai pressionado do clássico contra o Paraná

Depois do duelo contra o Guarani, nesta terça-feira, o Coritiba voltará a jogar em casa no sábado (12), dia do seu aniversário de 110 anos, diante do Criciúma. Depois, encara o São Bento, em Sorocaba, e vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova. Sequência importante e que pode deixar o Coxa mais perto das primeiras posições, se conseguir retomar seu melhor momento na Série B.

Time

Para encarar o Bugre, o técnico Jorginho deve fazer pelo menos duas alterações na equipe que entrou em campo no clássico Paratiba. Depois de cumprir suspensão, o goleiro Alex Muralha retoma a posição na vaga de Rafael Martins. Na defesa, diante de mais uma atuação ruim, o zagueiro Romércio pode deixar a equipe. Assim, disputam a vaga Rafael Lima e o recém-contratado Nathan Ribeiro.

A outra alteração pode ser no meio de campo. Diante da irregularidade nas suas últimas apresentações, o meia Giovanni pode sair da equipe. O camisa 10, inclusive, estava envolvido no episódio dos jogadores que foram vistos em um festival sertanejo após o clássico, no último sábado. Assim, o meia Thiago Lopes pode reaparecer entre os titulares. Na frente, Rafinha pode ganhar de novo a posição de Kelvin.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Assim, o Coritiba deve ir a campo com Alex Muralha; Diogo Mateus, Rafael Lima (Romércio ou Nathan Ribeiro), Sabino e Patrick Brey; Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni (Thiago Lopes); Kelvin (Rafinha), Robson e Rodrigão.

Leia mais:

+ Coxa começa a semana pressionado após derrota no clássico

+ Zagueiro vai à justiça contra o Coritiba e rescinde contrato