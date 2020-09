Olho no mercado

O Coritiba tem trabalhado a todo vapor para reforçar o elenco e deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O diretor de futebol Paulo Pelaipe tem apostado suas fichas em jogadores gringos, que estão sem espaço em seus clubes.

Até o momento, sob o comando de Pelaipe no futebol, o Coxa trouxe o volante paraguaio Ramón Martínez, o meia argentino Martín Sarrafiore e o atacante Ezequiel Cerutti – além deles, o clube também contratou o volante Hugo Moura (brasileiro), que estava no Flamengo.

“A situação é difícil de contratar, pois as equipes brasileiras já estão praticamente montadas. Estamos próximos do final do ano, mas avaliamos o plantel e chegamos à conclusão que precisaríamos trazer alguns reforços. Estamos procurando atletas que venham a somar”, disse o dirigente, em entrevista à Rádio Transamérica, na noite da última quinta-feira.

Coxa busca substituto de Sassá

Após dispensar o atacante Sassá na manhã do último domingo, o Coritiba está no mercado para trazer um atleta para a posição. Até o momento, o clube conta com Igor Jesus e Wanderley para o setor.

“Nós temos dois jogadores para a posição e precisamos de mais um. Estamos trabalhando. Temos tentado recuperar o Wanderley, que voltou a trabalhar nesta semana, mas ainda vamos buscar mais um reforço para o setor”, destacou Pelaipe.

O Verdão volta a campo neste domingo para enfrentar o Vasco da Gama, às 16h, no Couto Pereira, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Coxa é o 19º colocado.

