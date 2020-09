O volante Hugo Moura chegou na manhã desta segunda-feira (31) em Curitiba, onde iniciou todo o processo de exames médicos para assinar o contrato de empréstimo com o Coritiba. À noite, ele foi apresentado como novo reforço do clube, com contrato de empréstimo até fevereiro de 2021.

“Fiquei muito feliz quando recebi o convite, um time de primeira, time grande. Tenho certeza que temos um elenco muito bom e que vamos dar muitas alegrias a essa torcida”, disse ele, em entrevista à TV Coxa.

Essa será a primeira oportunidade do atleta, de 22 anos, fora do Flamengo, clube pelo qual foi revelado. E já chega com chances para jogar em uma posição que não tem um titular definido.

Mais marcador, Hugo Moura atua como primeiro volante, posição que era ocupada por Nathan Silva quando Eduardo Barroca era o técnico coxa-branca. No entanto, tanto o jogador quanto o treinador não fazem mais parte do elenco. Na vitória por 1×0 sobre o Sport, na estreia de Jorginho, no último domingo (31), Matheus Sales, recuperado de lesão, foi quem ocupou a vaga.

Seja bem-vindo, Hugo Moura ! ✅



Meio campista chega por empréstimo e reforça o Coxa até o final do Brasileirão. Atleta aguarda nome ser publicado no BID para ficar à disposição da comissão técnica. 💪⚽



Saiba mais: https://t.co/34OUKFeqSs pic.twitter.com/0vAh2b5Pzb — Coritiba (@Coritiba) August 31, 2020

Até aqui, o volante disputou apenas dez jogos como profissional, seis ano passado e quatro na atual temporada, quando o Flamengo iniciou a disputa do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa. Na base, se destacou no sub-20 de 2018, quando disputou 37 jogos, sendo titular em 33, e foi campeão da Copa São Paulo.

Mais reforços no Coritiba

A tendência é que Hugo Moura seja apenas o primeiro reforço da nova gestão do Coritiba, com o diretor de futebol Paulo Pelaipe e o técnico Jorginho. O volante foi indicação do treinador, que também já fez outros pedidos, como um meia armador.

Com as saídas de Nathan Silva, Renê Júnior Ruy e Iago Dias encaminhadas, abrem-se espaço no elenco para mais contratações. O próprio presidente Samir Namur destacou que pode trazer reforços pontuais para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas sem especificar posições.

