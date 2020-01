A estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense 2020 acontece neste domingo (19), diante do FC Cascavel, a partir das 18h, no estádio Couto Pereira. O Alviverde inicia a competição com um novo comandante, o técnico Eduardo Barroca. Além disso, existe a expectativa de que o lateral-direito Yan Couto, considerado uma ‘joia’ da base coxa-branca, faça sua estreia profissional. O atleta foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira da categoria e está sendo negociado com o Barcelona.



Mesmo sem ter contado com mais tempo para a preparação para o Estadual, o treinador se mostrou confiante quanto a breve pré-temporada que teve. O elenco iniciou os trabalhos no dia 2 de janeiro, porém muitos atletas chegaram após o começo das atividades. Inclusive, por conta disso, alguns ‘”figurões” já estão “vetados” pelo treinador, como o volante Renê Junior, vindo do Corinthians, e o zagueiro Rhodolfo, que estava no Flamengo, ainda sem condições físicas para atuar.



“Estou bastante satisfeito com o primeiro momento de preparação, os jogadores vem trabalhando em uma intensidade interessante”, disse.

Transmissão



Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.



Ingressos



• R$40 e R$20 (meia) – arquibancada Amâncio Moro, Mauá e visitante

• R$80 e R$40 (meia) – cadeira Mauá e Social



Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

CORITIBA x FC CASCAVEL



Coritiba

Alex Muralha; Yan Couto, Rodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Galdezani e Thiago Lopes; Rafinha, Guilherme Parede e Igor Jesus.

Técnico: Eduardo Barroca



FC Cascavel

Raul; Wesley, Douglas, Afonso e Quaresma; Franco, Sananduva e Adenilson; Paulo Sérgio, Lucas Tocantins e Lucas Douglas.

Técnico: Marcelo Caranhato

Local: Estádio Couto Pereira

Horário: 18h

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Ideidy Henrique Costa

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba lucra cerca de R$ 1 milhão com venda de Vanderlei ao Grêmio

+ Revelado no Athletico, Rhodolfo espera vida nova no Coritiba

+ Clube do interior faz uniforme em homenagem ao trio da capital