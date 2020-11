Com o fim do Brasileirão somente em fevereiro de 2021, por causa do coronavírus, o Coritiba pode ficar sem mais de um terço do elenco para o fim da disputa, incluindo três titulares. Dos 33 jogadores, 14 encerram o contrato no próximo mês, entre eles o goleiro Wilson, o lateral-esquerdo William Matheus e o zagueiro Sabino. Os três têm vínculo com o clube somente até o dia 31 de dezembro.

Para não correr o risco de perder o artilheiro do time na temporada, a diretoria já renovou com o atacante Robson. O jogador tinha contrato apenas até o dia 31 de dezembro, mas, na semana passado, o vínculo com o Alviverde ficou certo até o dia 28 de fevereiro do próximo ano, data do fim da Série A.

Entre as posições com mais jogadores em fim de contrato, a de goleiro é a mais crítica, com três atletas aguardando a renovação. A zaga também pode ficar muito comprometida, já que somente Rodolfo Filemon tem vínculo até o próximo ano.

Apenas três atletas do elenco têm contrato a longo prazo. O atacante Neilton assinou com o Coxa até dezembro de 2022, assim como o zagueiro Rodolfo Filemon, enquanto o jovem lateral-direito Natanael, da base, até 2023.

Confira a relação de jogadores do Coritiba e o fim de seus respectivos contratos:

GOLEIROS:

Wilson – 31/12/2020

Alex Muralha – 31/12/2020

Arthur – 31/12/2020



LATERAIS:



Patrick Vieira – 31/12/2020

Natanael – 31/12/2023

Jonathan – 28/02/2021

Willian Matheus – 31/12/2020



ZAGUEIROS:

Henrique Vermudt – 31/12/2020

Sabino – 31/12/2020

Rhodolfo – 15/12/2020

Rodolfo Filemon – 31/12/2022

Nathan Ribeiro – 31/12/2020

VOLANTES:



Nathan Silva – 31/12/2020

Hugo Moura – 28/02/2021

Ramón Martínez – 28/02/2021

Matheus Sales – 31/12/2020

MEIAS:

Luiz Henrique – 31/12/2021

Matheus Bueno – 31/12/2021

Matheus Galdezani – 31/12/2021

Gabriel – 31/12/2020

Giovanni Augusto – 31/12/2020

Guilherme Biro – 31/12/2020

Sarrafiore – 28/02/2021

Mattheus Oliveira – 30/06/2021

Yan Sasse – 31/12/2021

ATACANTES:

Cerutti – 30/06/2021

Nathan – 31/12/2021

Neilton – 31/12/2022

Rafinha – 30/04/2021

Robson – 28/02/2021



CENTROAVANTES:



Pablo Thomaz – 31/12/2021

Ricardo Oliveira – 05/2021

Rodrigo Muniz – 28/02/2021

