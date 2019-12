Com o acesso garantido, o Coritiba agora precisa concentrar forças na montagem do elenco para disputar a Série A em 2020. Metade do elenco está sem contrato para o ano que vem. São jogadores emprestados ou mesmo com vínculo apenas até o final de 2019. Rodrigão, atacante, foi o primeiro a deixar o clube, após ser barrado no jogo com o Bragantino.

Veja como está a situação do elenco:

Com contrato

Goleiros: Rafael Martins (12/2020), Wilson (emprestado ao Atlético-MG até dezembro de 2019, ele tem contrato com o Coxa até 12/2020).

Defensores: Sávio (12/2020), Rafael Lima (05/2020), Geovane (12/2020), Nathan Ribeiro (5/2020),Thalisson Kelven (5/2021) e Romércio (12/2020).

Meias: Julio Rusch (12/2020), Thiago Lopes (12/2021), Luiz Henrique (12/2021), Vitor Carvalho (12/2021) e Matheus Bueno (12/2021).

Atacantes: Iago Dias (12/2020), Nathan (12/2021), Igor Jesus (12/2022), Welissol (5/2021), Rafinha (4/2021).

Sem contrato após 2019

Goleiro: Alex Muralha (emprestado pelo Flamengo)

Defensores: Sabino (emprestado pelo Santos), Diogo Mateus, Felipe Mattioni, Patrick Brey (emprestado pelo Cruzeiro), Fabiano (emprestado pelo Vitória), William Matheus e Walisson Maia.

Meias: Matheus Sales (emprestado pelo Palmeiras), Giovanni, Juan Alano (emprestado pelo Internacional) e Serginho.

Atacantes: Rodrigão (emprestado pelo Santos), Wanderley, Kelvin, Robson, Lucas Tocantins.

Principais casos

Rodrigão

Afastado na reta final da Série B, o centroavante de 26 anos pertence ao Santos e volta para o clube paulista em 2020 para definir o futuro.

Rodrigão foi dispensado antes mesmo do acesso. Foto: Albari Rosa.

Giovanni

O meia de 25 anos encerra o vínculo com o Coxa em dezembro. Durante a temporada, ele manifestou o desejo de sair após receber uma proposta para retornar ao Goiás. Mas na reta final da Série B, o jogador mudou a posição e garante que deseja permanecer.

Giovanni já manifestou o interesse em permanecer no Alto da Glória. Foto: Albari Rosa.

Sabino

O zagueiro de 22 anos está emprestado pelo Santos. Assim como Rodrigão, a renovação de empréstimo depende de um novo negócio.

A situação de Sabino depende de uma negociação com o Santos. Foto: Albari Rosa.

Juan Alano

O meia de 23 anos está emprestado pelo Internacional. A previsão do staff do atleta é para que ele retorne ao clube gaúcho.

Juan Alano deve retornar ao Internacional. Foto: Albari Rosa.

Alex Muralha

O goleiro de 29 anos está emprestado pelo Flamengo, mas não tem espaço no time carioca. A permanência no Coxa passa por uma nova negociação com o time carioca ao final da temporada. O desejo do atleta pode pesar para uma possível permanência.

Alex Muralha depende de negociação com o Flamengo. Foto: Albari Rosa.

Robson

O atacante de 28 anos tem contrato até o final da Série B e após este período fica livre no mercado para negociar com qualquer equipe ou mesmo uma renovação com o Coritiba.

Robson está livre no mercado após o encerramento da Série B. Foto: Albari Rosa.

Jorginho

O treinador ainda não sabe se permanece para 2020. O contrato dele é apenas até o fim do ano. Com o acesso, as partes, clube e técnico, vão abrir conversas para definir o futuro.

“Ainda não tinha nada, porque tudo dependia do acesso. Mas, com certeza, meu empresário vai estar conversando com o Pastana. O interesse e o desejo é de permanecer aqui”, declarou Jorginho.

Jorginho deve permanecer no clube em 2020. Foto: Albari Rosa.

