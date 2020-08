No dia 31 de julho de 1985, a torcida do Coritiba fazia a festa. Após o empate em 1×1 no tempo normal e vitória por 6×5 sobre o Bangu nos pênaltis, o Coxa faturou, em um Maracanã lotado, o título do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Aquela partida ficou marcada na história do clube. Tanto que em pesquisa recente feita pela Tribuna, foi considerada a mais importante dos 110 anos do Alviverde.

Com um time bem armado taticamente pelo técnico Enio Andrade, o Coritiba começou mal a competição, mas depois se ajustou e foi superando adversário após adversário, até chegar à final. Veja a análise de Cristian Toledo sobre a decisão.

Para aquela final no Rio de Janeiro, os torcedores coxas-brancas fizeram tudo que era possível para viajar. Alguns, decidiram em cima da hora e foram de carro no dia mesmo do duelo. Tudo para ver o clube se tornar campeão.

Um elenco repleto de nomes inesquecíveis, como Rafael, Tobi, Gomes e Índio, mas que também teve seus ‘heróis invisíveis’, responsáveis pela maior alegria da história do Coxa. Muitos lembram com emoção da conquista. Veja depoimentos!

🇳🇬 31 de julho de 1985. Foi nesse dia que o Coritiba conquistou o título do Campeonato Brasileiro. O primeiro do estado. Uma história em verde e branco. #OrgulhoDoPovo #MeuCoritiba 💚⭐ pic.twitter.com/hjgZPxu3E1 — Coritiba (@Coritiba) July 31, 2020

